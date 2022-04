Integrantes de la Comisión de Medioambiente acusan “traición” tras rechazo en general del segundo informe

Luego de que se rechazara en general el segundo informe de la Comisión de Medioambiente, un grupo de convencionales acusó de traidores a una parte del Colectivo Socialista.

Tras casi 4 horas de discusión, con 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones, el segundo informe presentado por la Comisión de Medioambiente se rechazó en general. Este necesitaba de dos tercios, es decir 103 votos, para avanzar a debate en particular.

Dentro de las normas que se contemplaban en el documento propuesto por la comisión, se encontraban los estatutos de las aguas, de la Antártica, del territorio marítimo y de la energía, así como también el estatuto de la atmósfera, el aire y los cielos, el estatuto del espacio y de la función ecológica de la propiedad. Este contenía además un total de 52 artículos y 89 indicaciones renovadas emanadas desde la instancia.

Luego de la votación, coordinadores de la Comisión manifestaron su rechazo a la decisión tomada por el pleno, acusando de traición a quienes votaron en contra de estas propuestas, apuntando a varios integrantes del Colectivo Socialista.

Fue Constanza San Juan quien dijo que no había explicación a esta decisión de votar en contra del informe. “Habían acuerdos, habían conversaciones, hicimos un diálogo transversal con todas las fuentes transformadoras y ahora las personas que vamos a señalar decidieron darle la espalda a las comunidades, a los pueblos y a los territorios”.

Asimismo, apuntó en contra de algunos integrantes en específico. “Esta es una decisión absolutamente irresponsable por parte de Carlos Calvo, Adriana Cancino, Tomás Laibe, César Valenzuela, Renato Garín, Patricio Fernández, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Ricardo Montero, Matías Orellana, Ramona Reyes”.

Los convencionales aludidos respondieron a los dichos y explicaron su postura. “Lamentablemente la tónica del día ha sido lapersecución, la funa y el matonaje. En democracia, las diferencias de opiniones se resuelven con argumentos y con ideas, no amenazas ni matonaje. Tenemos diferencias de fondo respecto del informe que se nos ha planteado. No debería sorprenderle a nadie que este informe fuera rechazado, porque las diferencias que teníamos con el informe -no solamente nosotros, sino que otros colectivos- era respecto del 80 o 90 por ciento del informe”.

El convencional Patricio Fernández, de hecho afirmó a Radio Infinita que “Lo que pasó ayer me resulta inaceptable. Entiendo que todos pueden llegar con distintas causas, pero hay una por sobre todas, que es renovar la democracia chilena”. Asimismo agregó que “Hay un afán de entre confundir códigos y reglas de grupo con constituciones. Hay cosas que me parecen ridículas de apoyar, y por no apoyarlas no estoy dispuesto a que se me insulte o se me fune”.