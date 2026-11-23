La salud podal es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas, ya que los pies cumplen un rol esencial en la movilidad, el equilibrio y el soporte del peso corporal. Mantenerlos en buenas condiciones permite realizar las actividades cotidianas con comodidad, prevenir molestias y reducir el riesgo de lesiones que pueden afectar otras partes del cuerpo, como las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Sin embargo, su cuidado suele quedar en segundo plano, pese a su importancia para la salud integral.

Adoptar hábitos de cuidado, como mantener una higiene adecuada, utilizar calzado apropiado y realizar controles preventivos, contribuye a evitar problemas frecuentes, entre ellos callosidades, alteraciones en las uñas, infecciones y dificultades al caminar. Asimismo, la detección temprana de enfermedades y alteraciones podales resulta especialmente relevante en personas mayores, pacientes con diabetes y quienes realizan actividad física de manera habitual. Promover una buena salud podal no solo permite prevenir complicaciones, sino también favorecer la autonomía, la movilidad y una mejor calidad de vida en todas las etapas de la vida.

Ahora bien, la podología clínica no está dirigida exclusivamente a personas con diabetes. Es una atención preventiva y de cuidado a la salud de los pies en distintas edades. Es cierto que las personas con diabetes requieren especial atención por el riesgo a desarrollar lesiones, infecciones y complicaciones, pero la población general puede beneficiarse de controles preventivos, de educación en higiene y detección temprana de alteraciones.

Las personas que pasan muchas horas de pie, por ejemplo, pueden desarrollar durezas, molestias, presión excesiva y alteraciones asociadas al calzado; los deportistas están expuestos a ampollas, rozaduras o traumatismos en uñas; con el paso de los años las uñas crecen más gruesas y un podólogo clínico puede apoyar todos estos procesos, tanto en educación como en atención oportuna.

La salud podal es mucho más que mantener los pies limpios o evitar molestias al caminar, es una medida de prevención que puede detectar tempranamente enfermedades, evitar infecciones, prevenir heridas y conservar la movilidad y autonomía de las personas.

Cuidado de los pies durante verano:

Durante el verano, el uso de sandalias, chalas y calzado abierto se vuelve habitual. Sin embargo, junto con la exposición al sol y las altas temperaturas, también aumentan los riesgos para la salud de los pies, una zona del cuerpo que muchas veces queda fuera de los cuidados cotidianos.

El asfalto, el cemento y la arena pueden alcanzar temperaturas considerablemente superiores a las del ambiente, convirtiéndose en superficies capaces de provocar quemaduras y lesiones al caminar descalzo. A esto se suma la exposición de los pies al calor, la humedad y el uso de calzado que dificulta la ventilación.

Uno de los hábitos que requiere mayor atención es caminar descalzo en playas, bordes de piscinas, ferias y otras superficies expuestas al sol. Esta práctica puede provocar quemaduras, heridas y facilitar el contacto con agentes que causan infecciones.

El calzado también cumple un papel fundamental. Las sandalias con suelas muy delgadas pueden ofrecer poca protección frente a superficies calientes, mientras que algunos materiales sintéticos dificultan la ventilación y favorecen la acumulación de humedad.

Durante el verano, la sudoración aumenta como respuesta natural del organismo para regular su temperatura. Cuando el pie permanece durante muchas horas en un ambiente cálido y húmedo, pueden aparecer condiciones favorables para el desarrollo de hongos, como el pie de atleta y la onicomicosis, además de irritaciones y mal olor.

Entre las principales recomendaciones para esta temporada se encuentran evitar caminar descalzo sobre superficies calientes, revisar la temperatura del calzado antes de utilizarlo si ha estado expuesto al sol, elegir materiales que permitan la ventilación y mantener una adecuada higiene y secado de los pies. Y por último, pero no menos importante: usa protector solar en el empeine. Con esto no sólo evitaremos un mal bronceado sino que estaremos protegiendo nuestra piel de los rayos UV.