Chile enfrenta una importante brecha de capital humano en el sector tecnológico. Mientras el desempleo nacional bordea el 10% y más del 21% de los jóvenes entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja, las empresas mantienen dificultades para encontrar profesionales especializados en tecnologías de la información.

De acuerdo con estimaciones de Fundación País Digital y Fundación Kodea, el país registra un déficit superior a los 10 mil profesionales TI al año, especialmente en áreas como ciberseguridad e inteligencia artificial. Esta situación representa un desafío para la transformación digital, la productividad y la competitividad de las industrias nacionales, pero también una oportunidad para generar nuevas alternativas de formación y empleabilidad.

En respuesta a esta necesidad, el Instituto Profesional Santo Tomás (IPST) anunció la apertura de dos nuevas carreras para la Admisión 2027:

Ingeniería en Ciberseguridad: orientada a formar profesionales capaces de proteger infraestructuras digitales, redes corporativas, información y datos personales, mediante la identificación, auditoría y mitigación de amenazas informáticas.

Ingeniería en Inteligencia Artificial Aplicada: enfocada en desarrollar soluciones basadas en IA, automatización, análisis de grandes volúmenes de datos y modelos predictivos para resolver problemas concretos de distintos sectores productivos.

Ambas carreras tendrán una duración de ocho semestres y se impartirán en las sedes Talca y Santiago Centro.

¿Por qué son relevantes estas especialidades?

En cuanto a ciberseguridad, el crecimiento del comercio electrónico y las transacciones digitales ha ampliado también las oportunidades para la ciberdelincuencia. Actualmente, las amenazas son cada vez más sofisticadas debido al uso de inteligencia artificial, que facilita la creación de sitios web fraudulentos, deepfakes y nuevas formas de ingeniería social. En este sentido, la ciberseguridad dejó de ser un área de soporte para convertirse en un componente estratégico de la continuidad operacional y la protección de infraestructuras críticas. Es así como los profesionales deberán estar preparados para anticipar, detectar y responder a amenazas que afectan tanto a las organizaciones como a las personas.

Por su parte, la inteligencia artificial aplicada busca formar profesionales capaces de implementar soluciones de IA en distintos sectores productivos, con un enfoque práctico y vinculado a las necesidades territoriales.Su formación contempla áreas como:

– Big Data y minería de datos.

– Aprendizaje profundo (Deep Learning).

– Automatización de procesos mediante IA.

– MLOps y DevOps para inteligencia artificial.

– Seguridad y gobernanza de IA.

– Desarrollo seguro de aplicaciones e Internet de las Cosas (IoT).

Estas herramientas permitirán, por ejemplo, optimizar procesos logísticos, automatizar trámites, anticipar fallas en maquinaria industrial y mejorar los controles de calidad en la agroindustria.

Ambas especialidades presentan un amplio campo laboral, considerando que la transformación digital atraviesa prácticamente todos los sectores económicos.

Entre las principales áreas de desempeño destacan:

– Minería y energía.

– Banca y servicios financieros.

– Agroindustria y manufactura.

– Empresas tecnológicas y consultoras.

– Retail y comercio electrónico.

– Servicios públicos y centros de salud.

– Emprendimientos y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Las proyecciones del sector apuntan a que la inteligencia artificial se consolidará hacia 2030 como una de las competencias digitales más demandadas, especialmente por su impacto en la productividad, la automatización y la toma de decisiones estratégicas.