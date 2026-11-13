Manejo de la ansiedad y preparación psicológica para rendir la PAES

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026 se rendirá la PAES Regular del proceso de Admisión 2027, la instancia que define el acceso a la educación superior de miles de jóvenes en el país. Según cifras preliminares del Ministerio de Educación, 300.678 personas se inscribieron para rendirla, una cantidad prácticamente igual a la del año anterior, y un 60,4% de ellas proviene de regiones distintas a la Metropolitana. Con los resultados disponibles el 4 de enero de 2027 y las postulaciones abiertas entre el 4 y el 7 de enero, estudiantes y familias viven estas semanas finales con una expectativa alta y poco margen de espera.

En ese escenario, la ansiedad es una de las respuestas emocionales más frecuentes. Se trata de una reacción esperable frente a una evaluación de alto impacto, por lo que el desafío no está en eliminarla, sino en que no alcance un nivel que interfiera con la concentración, el descanso o la capacidad de rendir. La clave es aprender a manejarla, y una buena planificación del estudio ayuda porque entrega una sensación de control que disminuye la ansiedad.

A ello se suma el peso simbólico que adquiere la prueba. La ansiedad tiende a intensificarse cuando el puntaje se vive como el único camino de formación futura, y más aún en jóvenes que todavía están resolviendo temas de identidad, autonomía y autoestima, y que sienten además las expectativas de su entorno.

Preparación psicológica en la recta final

En los días previos a la PAES, junto con la preparación académica, cobra especial importancia el bienestar psicológico de quienes rendirán la prueba. Mantener rutinas de estudio realistas, procurar un descanso adecuado y aprender a manejar los pensamientos anticipatorios son aspectos que pueden ayudar a enfrentar este proceso con mayor tranquilidad.

También es importante reconocer cuándo los nervios propios de una evaluación comienzan a interferir en la concentración o el descanso, y cuándo es necesario buscar apoyo. A esto se suma el desafío de afrontar tres jornadas consecutivas de rendición, lo que requiere cuidar la energía, regular las emociones y evitar que la presión por los resultados termine afectando el desempeño.

El entorno familiar y educativo también cumple un papel importante durante este proceso. Las expectativas de padres, madres y establecimientos pueden convertirse en una fuente de apoyo, pero también aumentar la presión cuando el resultado de la prueba se asocia exclusivamente con el éxito o el fracaso futuro.

Por ello, es importante acompañar a los jóvenes sin transmitirles exigencias adicionales, reconocer sus esfuerzos y ayudarlos a comprender que existen distintas alternativas y oportunidades para continuar su formación.

Asimismo, ante un resultado que no cumple con las expectativas, es importante validar las emociones que puedan surgir, como la frustración, la ansiedad o la desmotivación, evitando que un puntaje sea interpretado como una medida de sus capacidades o de su valor personal.

El rol de la educación superior

En este contexto, las instituciones de educación superior también tienen un papel en el acompañamiento de las trayectorias formativas de los jóvenes. El ingreso a la universidad o a la educación técnico-profesional marca el inicio de una nueva etapa de aprendizaje, desarrollo personal y vinculación con el entorno.

Desde esta perspectiva, la formación no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que también busca desarrollar habilidades y experiencias que permitan a los estudiantes contribuir a sus comunidades, como ocurre con iniciativas de Aprendizaje más Servicio (A+S).

Esto permite relevar que el futuro académico y profesional no queda definido por un único resultado, sino que se construye a partir de diversas oportunidades y experiencias de formación.