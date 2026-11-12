Descentralización en Chile: ¿Qué se necesita para que las regiones cuenten con mayor autonomía para su desarrollo sostenible?

El informe “Descentralización fiscal: evolución, ejecución y desafíos de los presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales 2021-2016” de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda concluye que Chile ha avanzado de manera importante en su proceso de descentralización durante la última década, especialmente con la elección directa de gobernadores regionales desde 2021, lo que fortaleció el rol de las regiones en la definición de sus prioridades de desarrollo.

Sin embargo, estos avances políticos y administrativos no han sido acompañados con la misma intensidad por una descentralización fiscal, manteniéndose una alta dependencia de los recursos y decisiones del nivel central.

Entre las principales mejoras en descentralización fiscal se mencionan Leyes de Presupuestos anuales. Esto ha permitido a los Gobiernos Regionales contar con mayores atribuciones para administrar sus recursos, una estructura presupuestaria propia y nuevas fuentes de financiamiento, además de una mayor autonomía para realizar modificaciones presupuestarias y definir la distribución de sus inversiones. El análisis también evidencia que, junto con la mayor autonomía, se han fortalecido los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Entre los principales desafíos identificados se encuentra la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los Gobiernos Regionales y los municipios, especialmente en la formulación y gestión de proyectos de inversión. Asimismo, se plantea avanzar hacia un sistema de financiamiento más robusto que permita a las regiones generar mayores ingresos propios, disminuyendo su dependencia de las transferencias del gobierno central y fortaleciendo su sostenibilidad financiera.

ESCENARIO LOCAL

La Región del Maule registra una tasa de desocupación del 9,7% en el trimestre móvil entre julio y septiembre 2026, 0,1% menos que la tasa nacional. Sin embargo, la tasa de ocupación informal de la región de 30,9% supera en 4% a la nacional (26,4%). Frente a esos indicadores, el Gobierno Regional del Maule busca fortalecer el desarrollo económico y productivo de la región mediante dos programas estratégicos orientados a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar nuevos emprendimientos e impulsar la innovación empresarial.

La inversión se materializa a través de dos convenios que serán ejecutados por CORFO con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. El primero corresponde al programa «Transferencia Inversión y Recuperación Productiva de Mipymes Región del Maule», que contempla recursos por $2.630 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La iniciativa tendrá una duración de 48 meses y busca apoyar a las mipymes mediante cofinanciamiento para proyectos de inversión productiva y recuperación empresarial, beneficiando a cerca de 70 empresas de la región. Asimismo, se espera contribuir a la generación y mantención de empleos, junto con promover la incorporación de prácticas asociadas a la innovación, sostenibilidad y eficiencia productiva.

Complementariamente, el Gobierno Regional destinará $558 millones para fortalecer el emprendimiento dinámico y la innovación empresarial a través de los instrumentos Semilla Inicia e Innova Región. Este programa de apoyo contempla una ejecución de tres años y permitirá beneficiar al menos a 14 emprendedores y empresas, respaldando el desarrollo, validación y escalamiento de soluciones innovadoras con potencial de crecimiento y generación de valor para la región.

Aporte de la academia del desarrollo regional:

Uno de los principales desafíos es generar oportunidades para que los profesionales y técnicos puedan desarrollarse y permanecer en sus regiones. La educación superior cumple un papel fundamental al conectar la formación académica con las necesidades del sector productivo y promover la empleabilidad local. En este sentido, el desarrollo regional requiere fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones de educación superior, empresas, organismos públicos y organizaciones sociales. No basta con contar con capacidades y recursos; también es necesario generar espacios de coordinación que permitan abordar desafíos comunes.

En este contexto, Santo Tomás impulsa Diálogos Red Transformadora, iniciativa que busca reunir a distintos actores para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de sus regiones. En el Maule, el encuentro se realizará el miércoles 18 de noviembre, de 08:30 a 11:00 horas, en Santo Tomás Talca, con participación de las sedes de Talca y Curicó.