Tecnologías educativas: ¿Qué tan relevantes son para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje?

Hoy la industria demanda profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades transversales que les permitan desenvolverse en entornos cada vez más cambiantes, digitales y colaborativos. Entre las competencias más valoradas destacan el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la creatividad y el aprendizaje continuo, junto con el manejo de herramientas digitales y la capacidad de innovar. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estas habilidades del siglo XXI son fundamentales para mejorar la empleabilidad, responder a las transformaciones tecnológicas y contribuir al desarrollo económico y social en contextos laborales cada vez más dinámicos.

Según el informe Habilidades del Siglo 21: Desarrollo de Habilidades Transversales en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el avance de la digitalización y la automatización ha impulsado el uso de plataformas de aprendizaje en línea, simuladores, inteligencia artificial, herramientas colaborativas y metodologías activas apoyadas por tecnología, con el objetivo de fortalecer competencias como la resolución de problemas, la creatividad y el aprendizaje permanente.

A nivel global, organismos como la UNESCO estiman que más del 90% de las instituciones de educación superior incorporan algún tipo de recurso digital en sus procesos de enseñanza, mientras que el uso de entornos virtuales de aprendizaje y modelos híbridos se ha consolidado como una estrategia clave para formar profesionales capaces de adaptarse a contextos laborales en constante transformación.

El profesional actual se caracteriza por combinar competencias técnicas propias de su disciplina con habilidades transversales que le permitan desenvolverse en escenarios marcados por la transformación digital, la automatización y el cambio constante. Entre sus principales fortalezas destacan la capacidad de aprender de manera continua, adaptarse a nuevos entornos, trabajar colaborativamente y utilizar herramientas tecnológicas para resolver problemas complejos. Sin embargo, diversos estudios advierten que persisten brechas en áreas como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el liderazgo, la creatividad y la gestión de la incertidumbre, competencias cada vez más valoradas por las organizaciones.

En este contexto, las tecnologías educativas han evolucionado desde ser herramientas de apoyo a convertirse en componentes estratégicos de los procesos formativos. Plataformas digitales, simuladores, analítica de aprendizaje, recursos inmersivos e inteligencia artificial están generando nuevas oportunidades para personalizar la enseñanza, fortalecer la participación estudiantil y facilitar experiencias de aprendizaje más significativas.

Impacto de las tecnologías educativas

Ambito pedagógico y curricular:

La tecnología está permitiendo pasar de modelos centrados en la transmisión de contenidos a poner en el centro del quehacer académico experiencias donde los estudiantes tienen un rol más activo, aplican conocimientos, desarrollan competencias y reciben retroalimentación permanente. El foco no está en la herramienta, sino en cómo esta mejora la experiencia de aprendizaje

Facilitan experiencias más activas, participativas y centradas en la resolución de problemas reales.

Favorecen el aprendizaje personalizado, considerando distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Permiten un seguimiento más oportuno del progreso estudiantil.

Ecosistema de tecnologías educativas e inteligencia artificial:

La inteligencia artificial puede potenciar el trabajo docente, liberando tiempo en tareas operativas y entregando nuevas herramientas para acompañar mejor a los estudiantes. El rol del docente sigue siendo insustituible en aspectos como el criterio pedagógico, la orientación, la formación ética y el desarrollo de habilidades humanas

La IA puede apoyar procesos de tutoría, retroalimentación y personalización del aprendizaje.

Exige el desarrollo de nuevas competencias digitales y pensamiento crítico.

Es fundamental promover un uso ético, transparente y responsable de estas herramientas.

Simulación y entornos prácticos:

Las simulaciones permiten aprender haciendo. Los estudiantes pueden enfrentarse a situaciones similares a las que encontrarán en el mundo laboral, cometer errores en un entorno seguro y desarrollar confianza antes de llegar a contextos reales de desempeño.