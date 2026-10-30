El sorprendente hallazgo en Atacama: un pariente de los capibaras que habitó Chile hace 8,8 millones de años

Los capibaras, también conocidos como carpinchos, son mamíferos roedores y corresponden a los roedores vivos de mayor tamaño del mundo. Son herbívoros y tienen hábitos semiacuáticos, por lo que suelen habitar cerca de ríos, lagunas, esteros y humedales, donde encuentran agua y vegetación para alimentarse.

Actualmente, viven de forma natural en distintos países de Sudamérica, como Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Argentina, principalmente en zonas húmedas al este de la cordillera de los Andes. En Chile no existen poblaciones silvestres de capibaras en la actualidad.

Por eso resulta tan llamativo el hallazgo paleontológico en Atacama: el fósil encontrado corresponde a Cardiatherium, un pariente extinto de los capibaras que habitó nuestro territorio hace aproximadamente 8,8 millones de años. Su presencia entrega nuevas pistas sobre cómo era el paisaje de la costa del norte de Chile en aquel entonces, cuando existían sectores con cursos de agua, humedales y vegetación, muy distintos al desierto que conocemos hoy.