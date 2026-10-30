Cambio climático en Chile: eventos extremos, riesgos y desafíos de adaptación

Las lluvias intensas y los aluviones registrados durante las últimas semanas en Chile han vuelto a poner el cambio climático en el centro de la discusión pública. Sin embargo, estos episodios también han sido utilizados para cuestionar las advertencias científicas sobre el calentamiento global, bajo el argumento de que las precipitaciones contradicen las proyecciones de sequía que han marcado los últimos años. Esta aparente contradicción permite ver que el cambio climático no implica que todos los territorios experimenten menos lluvias en todo momento, sino que altera los patrones del clima y las condiciones en que se producen los fenómenos extremos.

El calentamiento global modifica el ciclo hidrológico y puede intensificar tanto los períodos de sequía como determinados episodios de precipitaciones intensas. En Chile central, además, la variabilidad natural del clima, particularmente fenómenos como El Niño, influye en las temperaturas y las lluvias de cada temporada. La interacción entre estos factores exige distinguir entre las condiciones meteorológicas de un día o una semana y las tendencias climáticas que se observan durante décadas.

En Chile, los impactos del cambio climático ya se expresan en distintas dimensiones. El aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones en amplias zonas del territorio, las sequías prolongadas y los cambios en la acumulación de nieve plantean desafíos para la disponibilidad de agua, los ecosistemas y las actividades productivas. Al mismo tiempo, las lluvias intensas pueden generar inundaciones, remociones en masa y aluviones, especialmente cuando coinciden con condiciones geográficas, ambientales y territoriales que aumentan la exposición de la población. Por ello, el riesgo no depende únicamente de la magnitud de un fenómeno natural, sino también de dónde ocurre, cuán vulnerable es el territorio y qué capacidad existe para anticipar y enfrentar sus consecuencias.

Esta realidad obliga a mirar más allá de la emergencia. La planificación urbana, la ocupación de zonas expuestas a amenazas naturales, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana son elementos relevantes para reducir los impactos de los eventos extremos. La adaptación al cambio climático supone incorporar los escenarios climáticos en las decisiones públicas y privadas, mejorar la preparación de las comunidades y desarrollar infraestructura capaz de responder a condiciones ambientales que están cambiando. No se trata de evitar todos los fenómenos naturales, sino de reducir la exposición y la vulnerabilidad para prevenir pérdidas humanas, económicas y ambientales.

A estos desafíos se suma la necesidad de avanzar en la mitigación, por ejemplo, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ambas dimensiones son complementarias: mientras la mitigación busca limitar la magnitud del calentamiento futuro, la adaptación permite enfrentar los efectos que ya se manifiestan y aquellos que no podrán evitarse. En este contexto, Chile cuenta con instrumentos de planificación climática que buscan coordinar acciones entre sectores y territorios, aunque el desafío está en traducir esos lineamientos en medidas concretas, sostenidas y evaluables.

Desde esta perspectiva, el desafío para Chile no consiste únicamente en comprender cómo está cambiando el clima, sino también en prepararse para sus consecuencias. La prevención de desastres, la planificación territorial, la gestión del agua y la reducción de emisiones requieren coordinación entre las autoridades, el sector productivo, la academia y las comunidades. La investigación científica cumple un papel central en este proceso, al generar conocimiento para comprender los cambios ambientales, evaluar riesgos y orientar decisiones que permitan fortalecer la resiliencia del país.