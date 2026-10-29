Sostenibilidad y desarrollo tecnológico: oportunidades para que Chile se convierta en un polo de innovación global

La competencia global por el desarrollo tecnológico está adquiriendo una dimensión cada vez más estratégica. El reciente anuncio de China sobre nuevas restricciones a la exportación de tecnología clave para la fabricación de paneles solares, en un contexto de creciente competencia internacional por el control del conocimiento y las capacidades industriales vinculadas a la transición energética, remecen el tablero internacional. Este escenario plantea una interrogante relevante para Chile: ¿cómo aprovechar sus recursos naturales y las inversiones extranjeras para avanzar desde la generación de energía limpia hacia el desarrollo de tecnología propia, la innovación y la creación de valor agregado?

Chile cuenta con ventajas para participar en la transformación tecnológica y energética global, entre ellas sus recursos minerales críticos, su potencial para el desarrollo de energías renovables y su capacidad para producir hidrógeno verde. Sin embargo, el verdadero desafío ya no pasa por abastecer la demanda global de materias primas o energía, sino por levantar capacidades técnicas, infraestructura e industria pesada que retengan ese valor en el territorio.

Esta oportunidad adquiere especial relevancia en un contexto económico marcado por un crecimiento acotado, dificultades en el mercado laboral y la necesidad de fortalecer la productividad. En este escenario, la sostenibilidad puede dejar de entenderse exclusivamente como una exigencia ambiental o un costo para las empresas y convertirse en un factor estratégico de competitividad, innovación y desarrollo económico. La incorporación de nuevas tecnologías, la eficiencia en el uso de los recursos y la adaptación al cambio climático son elementos centrales para avanzar hacia una matriz productiva más diversificada y resiliente.

En esta ecuación China, principal socio comercial de Chile, juega un rol y crucial. Su participación en proyectos de energías renovables, electromovilidad y transmisión eléctrica abre oportunidades para acelerar la modernización de la infraestructura energética y tecnológica nacional. No obstante, el desafío para Chile es lograr que estas inversiones contribuyan también al desarrollo de capacidades locales, la formación de profesionales especializados y la incorporación de conocimiento a los procesos productivos, evitando que sus beneficios se limiten a la exportación de recursos naturales o a la instalación de infraestructura.

En este contexto, la posibilidad de consolidar a Chile como un polo tecnológico requiere fortalecer la colaboración entre el Estado, las empresas y las universidades. La transferencia tecnológica desde los centros de investigación hacia la industria, junto con la formación de capital humano avanzado en ingeniería y disciplinas vinculadas con la innovación, resulta fundamental para convertir las ventajas naturales del país en oportunidades de desarrollo productivo. El desafío es avanzar hacia una economía que no solo participe en la transición energética global, sino que también desarrolle soluciones, tecnologías y conocimiento capaces de generar empleo de calidad y competitividad a largo plazo.