Resultados PISA 2025: ¿Cómo disminuir las brechas de aprendizaje en Matemática y Lectura?

La publicación de los resultados de PISA 2025, evaluación internacional de la OCDE que mide las competencias de estudiantes de 15 años, vuelve a poner el foco en la situación de los aprendizajes en Chile.

Aplicada en nuestro país entre septiembre y octubre de 2025 a 6.574 estudiantes de 222 establecimientos educacionales, sus resultados muestran un retroceso en Matemática y Lectura, mientras que Ciencias Naturales se mantiene relativamente estable. El escenario se da además en un contexto internacional de deterioro de los aprendizajes, particularmente en Matemática y Lectura, por lo que el fenómeno no es exclusivo de Chile.

El resultado más preocupante corresponde a Matemática. Chile obtuvo 403 puntos, su resultado histórico más bajo en esta área, superando los 411 puntos registrados en 2006. Uno de los puntos más significativos de la publicación es que el 59% de los estudiantes chilenos no alcanza el nivel básico de competencia matemática. Es decir, solo un 41% llega al nivel mínimo considerado necesario para desenvolverse adecuadamente en situaciones matemáticas de la vida cotidiana. La diferencia con la OCDE es considerable: 65% de los estudiantes del promedio de los países OCDE alcanza al menos el nivel básico, frente al 41% de Chile.

El apartado de Lectura presenta otro resultado preocupante. Chile alcanzó 436 puntos, 12 menos que en PISA 2022, representando una caída importante respecto de 2015, cuando Chile alcanzaba 459 puntos.

En términos de niveles de desempeño, 62% de los estudiantes chilenos alcanza al menos el nivel básico, frente al 69% de la OCDE. Por lo tanto, el problema no se concentra exclusivamente en las habilidades matemáticas: también existe una dificultad creciente para desarrollar competencias de comprensión lectora. Esto implica que aproximadamente seis de cada diez estudiantes chilenos de 15 años presentan competencias matemáticas por debajo del nivel básico.

El panorama es algo diferente en Ciencias Naturales, Chile obtuvo 442 puntos, apenas un punto menos que en 2022. En este sentido, el 63% de los estudiantes alcanza el nivel básico en Ciencias, versus 74% en la OCDE. Esto permite plantear una diferencia relevante: el deterioro no es homogéneo entre todas las áreas de aprendizaje.

Brechas educativas: un problema que no desaparece

Los resultados también permiten mirar la relación entre nivel socioeconómico y desempeño educativo. En Ciencias, la diferencia de resultados entre el 25% de estudiantes de mayor nivel socioeconómico y el 25% de menor nivel alcanza 76 puntos en Chile, por debajo de los 85 puntos promedio de la OCDE. Es un dato relevante porque muestra que, pese al deterioro general de los aprendizajes, Chile presenta algunos indicadores de equidad mejores que el promedio OCDE. Sin embargo, esto no significa que las desigualdades estén resueltas. El desafío consiste en mejorar los aprendizajes sin que la condición socioeconómica determine las oportunidades educativas de los estudiantes.

Otro elemento que aparece con fuerza en PISA 2025 es el clima escolar y la distracción digital. El 48% de los estudiantes chilenos señala que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante las clases, versus 28% en promedio en la OCDE. Este dato adquiere especial relevancia considerando que desde 2026 comenzó a regir en Chile una regulación sobre el uso de celulares en establecimientos educacionales. El propio Ministerio de Educación identifica el desorden en las salas y la distracción asociada al uso de celulares como factores que podrían afectar negativamente el desempeño.