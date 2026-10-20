Participación femenina en investigación: ¿Qué rol tienen las regiones para impulsar su desarrollo?

Visibilizar, comprender y abordar las problemáticas presentes en los distintos territorios, incluyendo las desigualdades de género, es fundamental para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

Pero hacer investigación en Chile y, específicamente desde las regiones, implica una serie de desafíos que se intensifican cuando se cruzan con las brechas de género presentes en el ecosistema CTCI: en nuestro país -según datos de la 4ta. Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2025- solo 38% de quienes investigan en las universidades son mujeres.

Lo anterior pone de manifiesto la subrepresentación femenina en un ámbito crucial para el desarrollo y también la persistencia de desigualdades estructurales que limitan el acceso y permanencia de las mujeres como investigadoras.

Esta situación también se ve reflejada en carreras altamente masculinizadas como ingeniería, industria y construcción, en las que sólo dos de cada diez personas que ingresas son mujeres, según el diagnóstico de la Política Nacional de Igualdad de Género en CTC.

Además, si bien existe paridad en el ingreso al Pregrado en las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) (47% hombres v/s 53% mujeres) y Magíster (50/50), la brecha se va ampliando progresivamente a medida que se avanza en la jerarquización académica: 78% hombres v/s 22% mujeres en el profesorado titular.

En cuanto a la institucionalidad en pro del desarrollo de la investigación desde regiones, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cuenta con centros regionales cuya misión es generar capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones de Chile, a través de la implementación y seguimiento de proyectos orientados a la creación y fortalecimiento de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico, a lo largo del territorio nacional, mediante financiamiento conjunto desde ANID (antes CONICYT) y el Gobierno Regional respectivo. En este contexto, se han creado 17 centros que aportan a la descentralización de la ciencia y orientan la investigación a temas relevantes para el desarrollo de cada una de las regiones en que se insertan.

¿Cómo se explica esta brecha en investigación?

Al igual como ocurre en otras áreas de trabajo, las mujeres que investigan en educación superior también cargan con el cuidado, no solo a nivel familiar, sino de la vida universitaria, destinando más horas, por ejemplo, al acompañamiento y gestión estudiantil que, aunque relevante, no son valorados de la misma manera que la producción científica. A esto se suman diferencias en acceso, permanencia y liderazgo, configurando una estructura que limita las posibilidades de que más mujeres lideren el desarrollo científico a nivel país. No por falta de capacidades, sino por condiciones desiguales.

¿Cómo podemos apoyar la investigación y, en particular, el trabajo de las mujeres en este ámbito?

Desde el Proyecto InES Género en I+D+i+e de la UST nació un fondo para la creación de redes de investigadoras y apoyo a iniciativas académicas autogestionadas, que promueve la generación comunidades y redes de colaboración y apoyo mutuo entre investigadoras de la Universidad Santo Tomás, con pertinencia territorial, que busca potenciar el crecimiento de proyectos adjudicados liderados por investigadoras, así como el logro de publicaciones indexadas de calidad e impacto.

Esta iniciativa de la UST se enmarca en el objetivo de promover la participación, liderazgo y desarrollo de la carrera científica de sus investigadoras, en todas sus facultades y sedes, para así avanzar en el cierre de brechas de género en el ámbito de investigación.

En este contexto nace la Red Macrozonal Sur de Investigadoras UST, que integra investigadoras de Valdivia, Temuco, Osorno y Puerto Montt, promoviendo espacios de encuentro, mentoría e intercambio de experiencias para seguir impulsando y visibilizando el trabajo científico que se desarrolla en las regiones, así como también la ciencia con perspectiva de género.

Proyecto InES Género UST

En 2024 la UST se adjudicó el proyecto InES Género “Disminuyendo brechas de género en I+D+i+e en UST: fortalecimiento de capacidades institucionales y fomento de más mujeres en ciencias”, que cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Este proyecto tiene los siguientes objetivos:

1. Institucionalizar y fortalecer la orgánica y mecanismos -políticas, reglamentos y procedimientos- que garanticen la igualdad de género en el acceso y desarrollo de I+D+i+e, en todas las sedes, y en los espacios de toma de decisiones. En este ámbito sus avances han sido:

➢ Instalación de embajadas de género en I+D+i+e para sus seis facultades.

➢ Actualización de la Política de Investigación con perspectiva de género.

➢ Creación de un Observatorio Interno de Datos de Género en I+D+i+e.

2. Sensibilizar y formar a la comunidad UST, en la cultura de la igualdad de género, respeto a la diversidad, reconocimiento de sesgos e inclusión del enfoque de género en I+D+i+e. En este ámbito sus avances han sido:

➢ Realización de campañas comunicacionales.

➢ Creación de incentivos para la promoción de estudios bajo perspectiva de género: Premio “Mujer, Ciencia y Enfoque de Género” (dos versiones), Premio “Tesis de Pregrado y Postgrado con Enfoque de Género” (dos versiones) y Premio Nacional de Investigación en Género y Territorio (primera versión).

➢ Programa de Formación Institucional en Igualdad de Género en I+D+i+e con tres cursos anuales dirigidos a la comunidad académica e investigativa, que ya va en su segunda versión.

3. Promover la participación (acceso), liderazgo y desarrollo de carrera científica de académicas investigadoras de la UST, a través de planes y programas de alcance individual y colectivo, que permitan avanzar en el cierre de brechas de género, especialmente en la dirección de proyectos externos presentados y adjudicados, montos en los financiamientos y publicaciones anuales y per cápita. En este ámbito sus avances han sido:

• Implementación el Programa “Mujeres y liderazgo científico UST”

• Plan de mentorías a doctorandas.

• Creación y apoyo a redes autogestionadas de investigadoras UST.

• Articulación con la red interuniversitaria de Proyectos InES Género.