Protección de la niñez en Chile: desafíos para avanzar hacia un sistema integral de garantías y derechos

La reciente fiscalización de la Contraloría a la Casa Nacional del Niño volvió a poner en debate las condiciones en que el Estado protege a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones graves. El informe detectó deficiencias en atención de salud, gestión de medicamentos, condiciones sanitarias y de seguridad, además de retrasos en la denuncia de hechos que podrían constituir delitos.

Chile cuenta hoy con un sistema distinto al del antiguo Sename. La Ley 21.430 establece un Sistema de Garantías y Protección Integral, mientras que la Ley 21.302 creó el Servicio Nacional de Protección Especializada, con foco en la restitución de derechos, reparación y prevención de nuevas vulneraciones. El nuevo enfoque busca reconocer a los niños como sujetos de derechos, considerando su dignidad, opinión y desarrollo integral.

El desafío sigue siendo relevante: durante julio de 2025, más de 5.100 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en programas de cuidado alternativo residencial. El sistema busca avanzar hacia residencias más pequeñas y personalizadas, fortalecer las familias de acogida y mejorar áreas como la salud mental.

La discusión también plantea la necesidad de pasar de una respuesta centrada en las vulneraciones ya ocurridas a una protección más preventiva y coordinada, que involucre a familias, escuelas, servicios de salud, tribunales y organismos públicos. El objetivo es evitar que las fallas institucionales terminen profundizando la vulnerabilidad de niños y adolescentes.