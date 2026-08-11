Internacionalización en la educación superior: ¿Es Chile un destino atractivo para estudiantes e investigadores?

Durante la última década, la internacionalización se ha consolidado como uno de los principales ejes estratégicos de las instituciones de educación superior chilenas. Si en un comienzo el concepto estaba asociado principalmente a los intercambios estudiantiles y convenios internacionales, hoy se entiende como un proceso transversal que busca incorporar una dimensión global e intercultural en la docencia, la investigación, la innovación, la vinculación con el medio y la gestión institucional.

La creciente competencia internacional por atraer estudiantes, investigadores y financiamiento, junto con la necesidad de formar profesionales preparados para un mercado laboral globalizado, ha impulsado a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a fortalecer sus estrategias internacionales.

Actualmente, la internacionalización dejó de ser una responsabilidad exclusiva de las oficinas de relaciones internacionales para transformarse en un componente estratégico presente en los planes de desarrollo institucional de numerosas universidades chilenas.

La internacionalización comenzó a tomar fuerza en Chile a principios de los años 2000 mediante la firma de convenios de intercambio con universidades extranjeras. Sin embargo, el proceso se aceleró considerablemente durante la última década debido a diversos factores:

* Mayor integración de Chile en redes académicas internacionales.

* Incremento de programas de movilidad estudiantil y docente.

* Participación en proyectos de investigación financiados por organismos internacionales.

* Creciente importancia de los rankings universitarios, donde la dimensión internacional constituye un indicador relevante.

* Digitalización de la educación y expansión de la colaboración virtual tras la pandemia de COVID-19.

¿Cómo están abordando este desafío las instituciones?

Las instituciones de educación superior han diversificado considerablemente sus estrategias.

1. Movilidad internacional

Continúa siendo una de las herramientas más visibles. Incluye:

* Intercambios semestrales.

* Pasantías.

* Prácticas profesionales en el extranjero.

* Recepción de estudiantes internacionales.

Tras la pandemia, muchas instituciones incorporaron modalidades híbridas y movilidad virtual para ampliar el acceso. En Santo Tomás, por ejemplo, existen instancias tales como clases de español a estudiantes brasileños (mayoritariamente) y de otras nacionalidades, a través del Programa de Experiencia Internacional de la Dirección de Relaciones Internacionales.

2. Internacionalización del currículo

Hoy existe consenso en que no basta con enviar estudiantes al extranjero. Por ello, las universidades buscan incorporar competencias globales dentro de sus programas mediante, tales como asignaturas en inglés, metodologías colaborativas con universidades extranjeras, proyectos internacionales entre estudiantes, desarrollo de competencias interculturales, entre otros.

3. Investigación internacional

Las universidades buscan aumentar publicaciones científicas con autores extranjeros, participación en redes internacionales, proyectos financiados por organismos multilaterales, doble afiliación de investigadores, programas de doctorado conjuntos.

Este aspecto también impacta directamente en el posicionamiento internacional de las instituciones.

A nivel país, existen organizaciones que buscan apoyar e incentivar este aspecto, tal como lo es Learn Chile, la cual es una red de instituciones de educación superior creada en 2013, compuesta por 18 universidades e institutos de formación técnico profesional apoyados por el Estado de Chile a través de ProChile, con el objetivo de potenciar la internacionalización de la oferta académica de Chile y promocionar al país como un excelente destino para estudiantes internacionales.