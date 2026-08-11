Alerta sanitaria por hantavirus: ¿Qué implica esta medida y bajo qué síntomas debemos estar atentos?

El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores silvestres infectados, principalmente a través de la inhalación de partículas provenientes de su orina, saliva o heces. En Chile, el principal reservorio es el ratón colilargo y la única variante presente es el Virus Andes, una de las pocas cepas capaces de transmitirse entre personas en circunstancias muy específicas.

La enfermedad puede provocar el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), un cuadro grave que puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria. Sus síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe, lo que dificulta un diagnóstico oportuno.

En julio de 2026, el Ministerio de Salud decretó por primera vez una Alerta Sanitaria por Hantavirus entre las regiones de Atacama y Magallanes, debido al aumento de la letalidad. Hasta esa fecha se registraban 46 casos confirmados y 18 fallecidos, con una letalidad de 39%, muy superior al 18% observado en 2025.

La alerta busca fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar el diagnóstico temprano y optimizar el acceso a tratamientos oportunos, más que responder a una epidemia fuera de control.

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico contra el Virus Andes. Por ello, la investigación científica se concentra en el desarrollo de vacunas de ARN mensajero, vacunas de ADN, anticuerpos monoclonales y herramientas de diagnóstico molecular. Además, se estudian biomarcadores que permitan identificar tempranamente a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves, avanzando hacia una medicina más personalizada.