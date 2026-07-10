Red Transformadora | Sistema portuario en Chile, ¿se necesita un megapuerto o hacer más eficientes los existentes?

¿El país necesita construir un nuevo megapuerto en San Antonio ahora o puede cubrir la demanda futura optimizando la infraestructura existente? Es una de las grandes interrogantes que surgen en la industria portuaria en nuestro país.

Chile depende fuertemente de su sistema portuario porque cerca del 95% de su comercio exterior se mueve por vía marítima. La macrozona central, donde se ubican los puertos de San Antonio y Valparaíso, concentra la mayor parte de la carga de importación y exportación del país.

Actualmente existen varios desafíos tales como mayor demanda de comercio exterior, pese a que el crecimiento ha sido más moderado que hace una década. Además, la infraestructura requiere modernización, especialmente para recibir buques cada vez más grandes y problemas logísticos fuera del puerto, como congestión vial, acceso ferroviario y coordinación entre transporte terrestre y terminales. Por último, mayor competencia regional, especialmente con el desarrollo del puerto peruano de Chancay, que busca transformarse en un hub para Sudamérica.

El puerto de San Antonio es el principal puerto chileno para el movimiento de contenedores y el cual ha tenido un aumento sostenido de su actividad. A comienzos de 2026, la Empresa Portuaria San Antonio indicó que el terminal ya operaba cerca del 80% de su capacidad para contenedores y que podría llegar a su límite hacia 2033 o 2034, razón por la cual se ha impulsado el proyecto de Puerto Exterior.

En mayo de 2026, ese proyecto obtuvo su aprobación ambiental después de seis años de tramitación. La inversión estimada alcanza los US$4.450 millones y busca triplicar la capacidad de transferencia de carga del puerto.