Red Transformadora | Innovación en la Educación Técnico Profesional: ¿Cómo las instituciones responden a las necesidades de la sociedad y el país?

La Ley N.º 21.091 sobre Educación Superior, promulgada en 2018, marcó un hito para el subsistema Técnico Profesional al reconocer explícitamente la innovación como una de sus funciones misionales. La ley establece que las instituciones técnico-profesionales deben promover la generación, adaptación, transferencia y aplicación de conocimientos, tecnologías y soluciones orientadas a responder a las necesidades de los sectores productivos, los territorios y la sociedad. Este enfoque fortaleció el rol de los Centros de Formación Técnica (CFT) y de los Institutos Profesionales (IP) como actores clave para impulsar la innovación aplicada, el desarrollo regional, la colaboración con empresas y organizaciones, y el aumento de la competitividad y la productividad del país, contribuyendo además al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades.

Desde el ámbito público, se han desarrollado diversas iniciativas con el fin de fomentar la innovación en la educación técnico-profesional, como la Estrategia “Innova TP, Construyendo Conocimiento en los Territorios”, plan que busca lograr el fortalecimiento institucional a través de capacitaciones a las instituciones TP en innovación y transferencia tecnológica. Además, apunta a la creación de estructuras de coordinación entre sectores público y privado.

Asimismo, destacan programas como el Programa IP-CFT 2030 de Corfo cuyo objetivo es fortalecer la educación técnico-profesional en Chile mediante la incorporación de herramientas de innovación y transferencia tecnológica (iTT) en los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). La iniciativa busca mejorar la pertinencia de la educación superior técnico-profesional, fortaleciendo su vinculación con los sectores productivos y desarrollando el capital humano necesario para enfrentar los desafíos de la economía chilena.