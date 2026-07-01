Red Transformadora | Escasez de chips de memoria: ¿Cuáles serían las consecuencias para las empresas tecnológicas y los usuarios?

El encarecimiento de los chips de memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

Los servidores han sido esenciales para la informática durante décadas, pero la inteligencia artificial ha cambiado sus necesidades. Los servidores para IA requieren decenas de veces más memoria y potencia de procesamiento que los convencionales para entrenar y ejecutar modelos avanzados. Como resultado, cerca de 2.000 centros de datos especializados en IA están actualmente en construcción o planificación en todo el mundo.