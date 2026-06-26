Red Transformadora | La primera encíclica de León XIV y sus implicancias para la Educación

La encíclica más reciente de la Iglesia Católica es Magnifica Humanitas (“Magnífica Humanidad”), publicada por el papa León XIV el 25 de mayo de 2026. Se trata de la primera encíclica de su pontificado y está dedicada a uno de los temas más relevantes del siglo XXI: el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la vida humana, el trabajo, la educación y la sociedad.

El documento toma como punto de partida la tradición de la doctrina social de la Iglesia, especialmente la encíclica Rerum Novarum de León XIII, para reflexionar sobre los desafíos éticos que plantea la revolución tecnológica actual.

Principales mensajes de la encíclica:

León XIV no se opone a la tecnología ni a la inteligencia artificial. Por el contrario, reconoce su potencial para mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo humano. Sin embargo, advierte que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y no al revés.

Entre las principales preocupaciones planteadas por el Papa destacan:

– El riesgo de que las decisiones humanas sean reemplazadas por algoritmos.

– La concentración del poder tecnológico en un pequeño número de empresas.

– La posibilidad de aumentar las desigualdades sociales y laborales.

– La pérdida del pensamiento crítico y de la capacidad de discernimiento.

– La necesidad de una regulación ética y democrática de la inteligencia artificial.

En palabras del documento, el verdadero desafío no es tecnológico, sino profundamente humano: cómo preservar la dignidad de las personas en una sociedad cada vez más automatizada.