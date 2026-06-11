Red Transformadora | Nueva normativa de pago mínimo de tarjetas de crédito: ¿Cómo funcionará la nueva fórmula para evitar el sobrendeudamiento?

A partir del 4 de junio de 2026 comenzó a regir la nueva fórmula para el pago mínimo de las tarjetas de crédito, el cual consiste en un cálculo diseñado por la Comisión para el Mercado Financiero que se implementará mediante incrementos graduales cada 6 meses.

La medida forma parte de la Ley N°21.673 y busca establecer un monto mínimo al momento de pagar las deudas por tarjeta de crédito, con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento por intereses y ordenar la forma en que se estructuran las deudas de este tipo.

Anteriormente, el pago mínimo por deudas de tarjeta de crédito correspondía al 1% del valor adeudado, mientras que, con la entrada en vigor de la norma, ese monto irá creciendo paulatinamente hasta llegar al 5%.

Sin embargo, el monto mínimo a pagar irá creciendo paulatinamente en las siguientes fechas:

Desde junio de 2026: El pago mínimo de la deuda por tarjeta de crédito es de 5%.

Diciembre 2026: El pago pasará a ser del 25% del total de la deuda.

Junio 2027: El pago pasará a ser del 50% del total de la deuda.

Diciembre 2027: El pago pasará a ser del 75% del total de la deuda.

Junio de 2028: El pago pasará a ser del 100% del total de la deuda.

La iniciativa, según detalló la institución, busca “contribuir a la prevención del sobreendeudamiento a largo plazo, alineándose con el fundamento de la ley que motivó su desarrollo”. En ese sentido, se determinó que la normativa es un “piso al pago mínimo definido”, el cual podría ser mayor si la entidad financiera lo dispusiera.

La institución también remarcó que “aunque pagar el monto mínimo en tarjetas de crédito puede ofrecer flexibilidad durante períodos complejos, se debe tener en cuenta que esta opción suele conllevar el pago de más intereses y prolongar el plazo de la deuda”.