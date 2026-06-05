Red Transformadora | Balance y desafíos tras 20 años de la implementación del GES

A 20 años de su implementación, el GES es considerado una de las reformas más importantes de la salud chilena. Su principal aporte ha sido garantizar por ley el acceso, la oportunidad, la calidad y la protección financiera para 90 patologías, beneficiando a millones de personas y reduciendo desigualdades en la atención médica.

Entre sus logros destacan más de 60 millones de prestaciones realizadas, mejoras en resultados de salud y una disminución del impacto económico que generan enfermedades de alto costo en las familias.

Sin embargo, el sistema enfrenta importantes desafíos. El envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y las extensas listas de espera para patologías no cubiertas por el GES ponen presión sobre su sostenibilidad. Además, persisten problemas de gestión hospitalaria, financiamiento y acceso a medicamentos.

De cara al futuro, los expertos proponen fortalecer la Atención Primaria, modernizar los mecanismos de financiamiento, mejorar la gestión de hospitales y avanzar hacia una mayor integración del sistema de salud. El gran desafío será mantener los avances logrados, pero adaptando el modelo a las nuevas necesidades sanitarias del país.