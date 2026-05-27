Red Transformadora | Ciberataques y filtración de datos: ¿Qué tan segura está nuestra información personal en los sistemas digitales?

A comienzos de mayo, la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer alertó sobre una presunta filtración de datos que afectaría a compañías de telecomunicaciones y organismos públicos, entre ellos el Registro Civil, reabriendo el debate sobre la vulnerabilidad de los sistemas digitales en Chile.

La directora (s) de la ANCI, Michelle Bordachar, explicó que no se trataría necesariamente de un nuevo hackeo, sino de la reutilización y reorganización de datos filtrados anteriormente, práctica común en el ecosistema digital.

El caso volvió a evidenciar el aumento sostenido de amenazas cibernéticas en el país. Según el Informe Global sobre el Panorama de Amenazas 2026, Chile registró 8,8 billones de intentos de ciberataques durante el último año. Además, recordó episodios como el caso “Guacamaya”, el ataque a BancoEstado en 2020 y la filtración de datos en SERNAC en 2022.

Entre las principales consecuencias de estas filtraciones destacan pérdidas financieras, sanciones legales y exposición de datos sensibles. Frente a este escenario, expertos recomiendan fortalecer las medidas de seguridad digital, como cambiar contraseñas periódicamente, no reutilizar claves y activar la autenticación en dos pasos.