Pelo con estilo (y sin esfuerzo): 3 formas de peinarlo que sí funcionan en el día a día
Lograr un buen peinado no siempre tiene que ver con hacer algo complejo. Muchas veces, la clave está en partir desde una buena base, un lavado correcto, productos bien elegidos y herramientas que realmente ayuden.
Porque sí, el peinado final importa, pero cómo llegas a él hace toda la diferencia. Desde el uso de un buen cepillo como el tangle teezer hasta una rutina simple pero constante, todo suma para que el pelo se vea bien sin tanto esfuerzo.
Ondas naturales: El clásico que nunca falla
Las ondas suaves siguen siendo una de las formas más fáciles de lograr un look relajado pero estiloso. No necesitan ser perfectas, de hecho, mientras más naturales, mejor se ven.
Para lograr este efecto, es clave no cepillar en exceso después de dar forma, sino abrir ligeramente con los dedos o con un cepillo adecuado. Aquí herramientas como el cepillo Mint ayudan a mantener la forma sin desarmar completamente el peinado.
La base de todo: una rutina de lavado que sí funcione
Antes de pensar en peinados, hay que hablar del lavado. Usar un shampoo adecuado según tu tipo de cabello es clave, pero igual de importante es no sobrecargar con productos innecesarios.
El acondicionador debe aplicarse de medios a puntas, evitando la raíz para no generar grasa extra. Además, incorporar una mascarilla una o dos veces por semana ayuda a mantener el pelo más manejable y con mejor textura. Un cabello bien cuidado responde mucho mejor al peinado.
Pelo tomado, pero con intención
Los peinados recogidos también tienen su ciencia. No se trata solo de hacer una cola o un moño rápido, sino de darle un poco más de forma para que se vea más trabajado.
Dejar algunos mechones sueltos, jugar con la altura o darle un poco de volumen en la parte superior cambia completamente el resultado. Es un look práctico, pero que igual se ve pensado.
Liso pulido: Simple, pero bien hecho
El pelo liso sigue siendo una opción válida, pero la diferencia está en cómo se logra. Un liso bien trabajado se ve brillante, ordenado y sin frizz.
Para eso, es importante usar protector de calor antes de aplicar herramientas térmicas y terminar con algún producto que selle puntas o aporte brillo. No es solo alisar, es cuidar el proceso.
Menos complicación, mejores resultados
No necesitas mil productos ni técnicas difíciles para lograr un buen peinado. Con una base bien cuidada y algunos ajustes simples, el resultado cambia completamente.
Porque al final, el pelo no tiene que ser perfecto. Tiene que verse bien, sentirse cómodo y acompañar tu estilo sin complicarte. Y cuando eso pasa, se nota al tiro.