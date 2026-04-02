Red transformadora | Operación Renta 2026 incorpora nuevos controles y herramientas para contribuyentes y empresas

Este martes se inició la Operación Renta 2026, proceso anual en el que personas y empresas deben declarar sus ingresos correspondientes al año comercial 2025 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En el programa Lo que faltaba, Abigail Morales Correa, directora del Área de Administración Santo Tomás sede San Joaquín, abordará los principales aspectos del proceso, marcado este año por nuevas herramientas y un mayor nivel de fiscalización.

La declaración de renta permite al SII determinar la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, considerando ingresos, gastos, retenciones y beneficios tributarios. Están obligados a declarar, entre otros, quienes superen los ingresos anuales establecidos, trabajadores independientes, personas con más de un empleador o con ingresos mixtos.

El proceso también contempla beneficios como créditos por gastos en educación, rebajas por intereses de créditos hipotecarios y la reliquidación del impuesto para trabajadores con ingresos variables, lo que puede derivar en devoluciones.

Entre las novedades de este año, el SII incorporó la sugerencia de montos en ciertos códigos del Formulario 22 para empresas, basada en información previamente recopilada. Además, se reforzó el control sobre operaciones como inversiones, leasing y activos digitales, incluyendo criptomonedas.

A esto se suma la implementación de una nueva plataforma que centraliza información tributaria relevante para empresas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y mejorar la revisión de antecedentes antes de la declaración.