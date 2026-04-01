DF en Infinita | CMF propone mantener alternativas frente al avance en digitalización del sistema bancario

En la sección DF en Infinita de Lo que faltaba, la periodista del Diario Financiero, Sofía Fuentes, abordó la nueva consulta normativa impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que busca flexibilizar el retiro de las tarjetas de coordenadas en el sistema bancario.

La iniciativa propone que sean las propias entidades financieras las que definan, bajo criterios internos, qué grupos de clientes podrán seguir utilizando este mecanismo de autenticación, particularmente aquellos que enfrentan barreras digitales.

El regulador apunta a compatibilizar el avance en digitalización del sistema financiero con la necesidad de mantener alternativas de acceso para segmentos que aún dependen de herramientas físicas, como adultos mayores o personas con menor acceso tecnológico.

En ese contexto, la propuesta abre un espacio de discusión sobre inclusión financiera y sobre el rol de los bancos en la identificación de usuarios que requieren condiciones especiales para operar.

La consulta normativa se enmarca en un proceso más amplio de modernización de los medios de pago y seguridad, en un escenario donde las tarjetas de coordenadas han ido siendo reemplazadas progresivamente por sistemas digitales.