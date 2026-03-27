Red transformadora | Protección al consumidor en Chile: avances legales y desafíos en la era digital

En el segmento Red Transformadora de la Universidad Santo Tomás en Radio Infinita, se abordó el estado actual de la protección de los derechos del consumidor en Chile, en un contexto marcado por el auge del comercio electrónico y relaciones de consumo cada vez más complejas.

Margarita Campillay Caro, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Puerto Montt, destacó que el país cuenta con una base sólida en la Ley N.º 19.496, que garantiza derechos como la información veraz, la seguridad en el consumo y la garantía legal.

Sin embargo, las cifras muestran que los conflictos persisten. Solo en 2024, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recibió más de 682 mil reclamos, muchos de ellos vinculados a compras online, lo que refleja nuevos desafíos en fiscalización y cumplimiento.

En ese escenario, el foco está puesto no solo en fortalecer la normativa, sino también en mejorar el acceso a soluciones y avanzar en educación al consumidor, clave para enfrentar un mercado cada vez más digitalizado.