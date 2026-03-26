DF en Infinita | Ministro Poduje alerta estrechez fiscal en Vivienda y cuestiona gestión en reconstrucción

En el bloque DF en Infinita, Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero, se abordó el diagnóstico realizado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a la situación financiera de la cartera.

El secretario de Estado advirtió que el 97% del presupuesto 2026 ya está comprometido, principalmente por deudas de arrastre vinculadas al Plan de Emergencia Habitacional. Este escenario, según explicó, deja un margen muy limitado para iniciar nuevos proyectos.

De acuerdo con lo planteado, cubrir estos compromisos implica que la cartera deberá priorizar el ordenamiento financiero, con medidas como recortes de gasto, reasignaciones presupuestarias y ajustes en la política de suelo.

En paralelo, Poduje realizó un diagnóstico crítico sobre la reconstrucción, especialmente en Valparaíso, donde el avance ha sido bajo en relación con el tiempo transcurrido. A su juicio, el problema radica en falencias de gestión y liderazgo del gobierno anterior de Gabriel Boric.

El contraste con otras zonas, como Ñuble, evidencia diferencias en la ejecución de soluciones habitacionales, reforzando la necesidad de mejoras en la implementación de políticas públicas en el sector.

Así, el escenario en Vivienda combina una alta restricción fiscal con desafíos de gestión, en un contexto donde la demanda por soluciones habitacionales sigue presionando al sistema.