DF en Infinita | Mineras cuestionan cambio al impuesto al diésel y advierten impacto en costos y competitividad

En DF en Infinita, la periodista de Diario Financiero, Patricia Marchetti, abordó la modificación al impuesto específico al diésel propuesta por el gobierno encendió las alertas en la gran minería, que advierte un impacto directo en sus costos y cuestiona el cambio en las reglas del sistema.

Actualmente, las empresas mineras son catalogadas como “no transportistas”, ya que utilizan diésel en operaciones internas, como camiones de gran tamaño dentro de faena, y no en carreteras. Por ello, acceden a un beneficio fiscal que les permite recuperar el 100% del impuesto específico.

Sin embargo, el proyecto en discusión plantea suspender temporalmente ese régimen y equipararlas a las empresas transportistas. En la práctica, esto implicaría que la mediana y gran minería pasaría a recuperar solo cerca de un 30% del impuesto, incorporando el resto directamente a sus costos operacionales.

Según lo abordado en DF en Infinita, este cambio impacta especialmente al sector, ya que es, por lejos, el mayor consumidor de diésel dentro de las industrias no transportistas. De ahí la reacción del gremio, que advierte que la medida los afecta de manera desproporcionada.

El ajuste, además, se enmarca en un contexto de estrechez fiscal y busca aumentar la recaudación en medio del alza de los combustibles. Sin embargo, desde la industria insisten en que el debate no es solo el monto, sino la señal que se entrega en términos de estabilidad regulatoria y competitividad.