Red transformadora | Cambio al MEPCO prioriza ajuste fiscal impactando en precios de combustibles

Las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) marcan un giro relevante en la política fiscal del Gobierno frente al sostenido aumento del precio internacional del petróleo.

Así lo explicó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris, en conversación con Lo que faltaba, donde abordó los alcances de esta medida y sus efectos en la economía local.

El ajuste establece que el cálculo del precio de paridad, clave para definir el nivel de subsidio, considerará ahora un promedio de cuatro semanas, en lugar de dos. Si bien esto permite atenuar la volatilidad de corto plazo, también reduce la capacidad del Estado para amortiguar alzas sostenidas, lo que se traducirá en incrementos más visibles en los precios de los combustibles. Este ajuste no modifica la periodicidad con que cambian los precios, que sigue siendo cada 21 días, pero sí altera la velocidad con que las variaciones externas se traspasan al mercado local.

Esta decisión se enmarca en un escenario de estrechez fiscal, donde el costo del MEPCO ha escalado significativamente, obligando al Ejecutivo a priorizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. En paralelo, se han anunciado medidas compensatorias para mitigar el impacto en los hogares y sectores más afectados.

Sin embargo, el economista advierte que el efecto será transversal: no solo afectará directamente a los consumidores, sino también a la estructura de costos de distintas industrias, generando presiones inflacionarias adicionales en la economía.

En un contexto internacional aún marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones en el suministro energético, el desafío será equilibrar la responsabilidad fiscal con la protección del poder adquisitivo de las personas.