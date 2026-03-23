Ministerio de Transportes aclara debate por buses: optimizarán la flota del sistema RED sin eliminar recorridos ni reducir la oferta

El debate por el futuro del transporte público volvió a instalarse en la agenda. En los últimos días, surgieron versiones sobre una eventual reducción en la cantidad de buses del sistema RED, lo que generó dudas sobre el impacto que podría tener en los recorridos y la calidad del servicio. Para aclarar el escenario, revisamos qué es lo que realmente está evaluando el Ministerio de Transportes y cuáles son los cambios que se están poniendo sobre la mesa.