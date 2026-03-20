Red Transformadora | Sepsis podría ser tercera causa de muerte en Chile, según estudio

En conversación con Lo que faltaba, el Dr. Sebastián Gatica, investigador del Centro de Investigación e Innovación en la Prevención y Cuidados de la Salud (+SALUD) de la Universidad Santo Tomás, analizó la forma en que se miden las causas de muerte en Chile y su impacto en la definición de políticas sanitarias.

De acuerdo con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), las principales causas de muerte en el país siguen siendo las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores. Sin embargo, el especialista advirtió que este panorama podría no reflejar completamente la realidad.

En esa línea, un estudio liderado por Gatica plantea que la sepsis, una respuesta del organismo frente a infecciones graves, podría estar subregistrada, tanto en su incidencia como en su mortalidad, llegando incluso a posicionarse como la tercera causa de muerte en el país. Esto se debe, en parte, a que suele quedar registrada bajo otros diagnósticos más visibles, como neumonía u otras patologías.

El investigador explicó que este problema responde a limitaciones en los sistemas de registro, donde el uso de diagnósticos poco específicos dificulta identificar con precisión las causas de muerte. Este fenómeno, conocido como “códigos basura”, ha sido advertido también por organismos internacionales.

En este contexto, el desafío no solo es clínico, sino también estadístico. Fortalecer la calidad de los datos y mejorar los sistemas de vigilancia permitiría dimensionar de mejor manera el impacto de enfermedades como la sepsis y, con ello, orientar de forma más efectiva las decisiones en salud pública.