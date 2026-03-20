¿Chile debe mirar al futuro energético en medio de un presente complejo?

El invierno aún no golpea con fuerza, pero ya comienza a sentirse en el bolsillo. El alza de la parafina, impulsada por la inestabilidad internacional y la presión sobre el sistema de estabilización de precios, vuelve a encender las alertas sobre el costo de la energía en Chile. En medio del debate por el futuro del MEPCO, surge una pregunta clave: ¿hasta cuándo el país seguirá dependiendo de combustibles importados y expuesto a factores externos?

Más allá del impacto inmediato, esta coyuntura abre una discusión de fondo sobre el rumbo energético del país. Desde la electromovilidad hasta el hidrógeno verde, Chile enfrenta la oportunidad —y el desafío— de avanzar hacia una mayor autonomía y sostenibilidad. La urgencia es clara: tomar decisiones hoy para enfrentar no solo este invierno, sino también el futuro.