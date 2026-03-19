DF En Infinita | Empresarios aclaran debate por feriados: no buscan eliminarlos, sino evitar que aumenten

En conversación con Lo que faltaba, Carolina León, periodista de Diario Financiero, explicó los alcances de la discusión en torno a los feriados irrenunciables y la postura del sector empresarial.

La controversia surgió luego de declaraciones de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien posteriormente aclaró que el gremio no busca eliminar los feriados irrenunciables vigentes, sino evitar que se sumen nuevos.

En la misma línea, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reforzaron que los días feriados, como el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero, son reconocidos por su relevancia, aunque plantean la necesidad de revisar su aplicación en contextos específicos, como los procesos electorales.

El argumento central apunta a compatibilizar el derecho a sufragio con el funcionamiento del comercio, junto con relevar la diferencia entre feriados legales e irrenunciables, dado su distinto impacto en el ámbito laboral y económico.

El debate se mantiene abierto y ha incluido instancias de diálogo entre gremios empresariales y organizaciones de trabajadores, en un contexto marcado por preocupaciones más amplias sobre la actividad económica.