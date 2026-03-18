DF En Infinita | Medio Ambiente retira 43 decretos y pausa zonas protegidas clave

En conversación con Lo que faltaba, Karen Peña, periodista de Diario Financiero, analizó el nuevo giro del ministerio del Medio Ambiente, que decidió retirar 43 decretos que se encontraban en tramitación en la Contraloría General de la República.

La decisión, oficializada a través de un oficio firmado por el subsecretario José Ignacio Vial, y dirigido a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, implica retrotraer una serie de regulaciones impulsadas desde 2023, incluyendo planes de descontaminación, creación de áreas protegidas, normas para termoeléctricas y reglamentos clave para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Entre los decretos retirados destacan iniciativas emblemáticas, como la declaración de monumento natural del pingüino de Humboldt, lo que ha generado preocupación por el futuro de la protección de ciertas zonas y especies.

El ajuste abre un nuevo escenario en la política ambiental, con interrogantes sobre los plazos y el alcance de las medidas que serán reingresadas o reformuladas por la actual administración.

Este movimiento se enmarca en un reordenamiento más amplio dentro de la cartera liderada por Francisca Toledo, que también ha incluido cambios en autoridades y la suspensión de la definición de sitios prioritarios de conservación.