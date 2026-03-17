Red Transformadora | Análisis de Simce 2025: ¿recuperó el sistema educativo los niveles de aprendizaje previos a la pandemia?

La Agencia de Calidad de la Educación y el Ministerio de Educación presentaron los resultados del Simce 2025, que muestran una estabilización en enseñanza básica y la consolidación de la recuperación en enseñanza media tras la caída provocada por la pandemia.

En 4° básico no hubo cambios significativos en Lectura y Matemática, aunque se mantienen brechas de género. En II medio, los resultados volvieron a niveles prepandemia, con mejoras sostenidas. En 8° básico, que volvió a medirse, los puntajes son similares a 2019, sin variaciones relevantes.

El informe también destaca desafíos en Matemática y señala que factores como la relación entre docentes y estudiantes, el manejo de la ansiedad académica y el uso de resultados educativos influyen directamente en el rendimiento. Además, persisten retos en motivación escolar, participación estudiantil y convivencia.