DF En Infinita | Hacienda apuesta por crecimiento económico en medio de recorte fiscal

En una nueva edición de Ahora es cuando, José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MAS, analizó las expectativas del mercado frente al nuevo plan económico impulsado por el ministerio de Hacienda, en un escenario marcado por señales mixtas y alta incertidumbre.

Santa María sostuvo que el inicio del ministro Quiroz ha estado tensionado, luego de sus críticas a la administración anterior del presidente Gabriel Boric y la polémica en torno al estado de la caja fiscal.

A esto se sumó el anuncio de un plan de reconstrucción nacional con cerca de 40 medidas que busca responder a los efectos de los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso, pero que ya genera interrogantes sobre su financiamiento e impacto real.

Entre las iniciativas destacan medidas recaudatorias, como impuestos a la repatriación de capitales y donaciones, junto con propuestas proinversión, como reducción de impuestos y cambios al IVA en la construcción. Sin embargo, persiste el debate sobre si estas rebajas efectivamente impulsarán el crecimiento y compensarán la menor recaudación.

Todo esto se da en paralelo a un plan de ajuste fiscal por US$ 3 mil millones, que ya comenzó su implementación y que será transversal a ministerios y reparticiones públicas, configurando un escenario donde el mercado observa con cautela la coherencia y viabilidad del rumbo económico del Gobierno.