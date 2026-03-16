DF En Infinita | Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega

En una nueva edición de DF En Infinita, Laura Guzmán, periodista de Diario Financiero, abordó la situación del Puente Chacao, luego de que el consorcio a cargo de la obra advirtiera una estrechez financiera y planteara posibles cambios al contrato con el Ministerio de Obras Públicas.

La periodista explicó que el proyecto, liderado por Hyundai Engineering & Construction, registra actualmente cerca de un 63% de avance y tiene como fecha de entrega prevista octubre de 2028. Sin embargo, la empresa habría solicitado revisar el esquema de pagos del contrato, ya que los hitos establecidos obligan al consorcio a financiar una parte importante de las obras antes de recibir los desembolsos del Estado, lo que estaría generando problemas de liquidez.

En ese contexto, la firma busca modificar el contrato para aumentar o anticipar los hitos de pago. Además, según fuentes vinculadas al proyecto, el consorcio también estaría evaluando pedir una nueva ampliación en el plazo de entrega, que podría extenderse hasta fines de 2029 o incluso 2030.

El tema ya fue abordado en una reunión entre el nuevo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y ejecutivos de la compañía, donde se revisó el avance del proyecto y se acordó reforzar el seguimiento en terreno para enfrentar los próximos desafíos constructivos de una de las obras de infraestructura más emblemáticas del país, destinada a conectar la isla de Chiloé con el continente.