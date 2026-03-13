Red transformadora | Proyecciones económicas para Chile 2026 en el nuevo escenario político

El país inicia una nueva etapa económica bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, con una agenda que pone énfasis en el ordenamiento de las cuentas fiscales, el impulso a la inversión privada y la revisión de algunas reformas económicas aplicadas en los últimos años. Estos temas fueron abordados en Radio Infinita, en el programa Lo que Faltaba, en una conversación con Pablo Pinto, rector de Santo Tomás sedes La Serena y Ovalle.

Entre las primeras medidas anunciadas por el gobierno se encuentra un programa de ajuste fiscal que contempla un recorte transversal del 3% en el presupuesto de todos los ministerios. La iniciativa busca reducir el gasto público en cerca de US$6.000 millones al inicio del mandato. Según el Ministerio de Hacienda, una primera etapa del plan considera una reducción cercana a US$3.800 millones, con el objetivo de disminuir el déficit fiscal y reforzar la disciplina en las finanzas públicas.

El Ejecutivo también ha planteado como meta elevar el crecimiento económico hacia tasas cercanas al 4% en los próximos años, por sobre el promedio cercano al 2% que ha registrado la economía chilena durante la última década. Para ello se prepara una agenda pro-inversión que incluiría una rebaja del impuesto corporativo desde el 27% actual a cerca de 23%, además de medidas para simplificar permisos, reducir burocracia y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

En paralelo, las proyecciones económicas muestran un escenario de crecimiento moderado. La Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central estimó una expansión del PIB de 2,5% para 2026, mientras que organismos como la OCDE proyectan un crecimiento cercano al 2,2% para los próximos años. En materia de inflación, las estimaciones apuntan a que 2026 cerraría con una variación anual cercana al 3%, en línea con la meta del Banco Central.