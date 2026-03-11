El potencial energético de Chile tras conflicto en medio oriente: viento, sol e hidrógeno verde como clave del futuro

En Mundo Infinito, Daniel Silva analizó cómo las tensiones y conflictos en Medio Oriente han provocado un alza en el precio del petróleo, situación que impacta directamente a Chile a través del aumento en combustibles como la parafina y el transporte. A su juicio, este escenario evidencia la fuerte dependencia del país de las energías fósiles y de factores externos que influyen en la economía.

En ese contexto, Silva planteó que Chile cuenta con una importante oportunidad gracias a su potencial en energías renovables, especialmente en viento y energía solar. Explicó que, mediante el desarrollo del hidrógeno verde y proyectos como la planta de HIF Global en Punta Arenas, se busca producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO₂ capturado del aire. Esta tecnología permitiría generar combustibles carbono neutral y posicionar al país como un futuro exportador de energía limpia, reduciendo su dependencia del petróleo tradicional.