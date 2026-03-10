Red transformadora | Conflicto entre EE.UU e Irán: ¿Cómo podrían impactar a la economía y al consumidor chileno?

En el programa Lo que Faltaba de Radio Infinita, Roberto Zúñiga, jefe de carreras de Logística y Comercio Exterior del IP-CFT Santo Tomás sede Santiago Centro, analizó el impacto económico del conflicto en Medio Oriente tras la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán. En el inicio de la segunda semana de enfrentamientos, los mercados globales siguen atentos al petróleo: el barril WTI, referencia para Chile, sube 12,34% y llega a US$102,33, impulsado por recortes de producción de países como Kuwait, Irán y Emiratos Árabes Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del crudo mundial.

El alza del crudo también ha impulsado el precio de los combustibles. Según la AAA, la principal organización de automovilistas y viajes de Norteamérica, el valor medio de la gasolina en Estados Unidos subió a 3,48 dólares por galón desde menos de tres dólares hace una semana. El repunte se produce luego de que productores de Medio Oriente como Kuwait, Irán y Emiratos Árabes Unidos recortaran su producción tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Para Chile, el impacto sería principalmente indirecto. La semana pasada las gasolinas de 93 y 97 subieron hasta 20,9 pesos por litro y el diésel 19,3. El aumento del petróleo implica combustibles más caros, mayores costos de transporte y presión en la inflación. También podría influir en el tipo de cambio y en el costo de productos importados. En paralelo, el dólar cayó más de $10 este martes y se ubicó bajo los $900 tras proyecciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un eventual fin de la guerra.