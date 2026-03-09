“Es una muy buena noticia”: Comienza a regir la ley que prohíbe y regula el uso de teléfonos celulares en colegios

Desde el 2 de marzo comenzó a regir en Chile la ley que prohíbe y regula el uso de celulares en los colegios. Los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.

La normativa modifica la Ley General de Educación y establece un marco nacional para el uso de dispositivos móviles en las aulas, aplicando a educación parvularia, básica y media.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que la medida busca fortalecer el aprendizaje y fomentar que los estudiantes se conecten con su entorno. Además, se impulsará la campaña “Modo Aula” para apoyar su implementación y promover un uso responsable de la tecnología en la comunidad educativa.