ISP advierte aumento de menores intoxicados con melatonina sin supervisión

El Instituto de Salud Pública alertó sobre el aumento de menores intoxicados por consumo de melatonina sin supervisión médica. En Chile, esta sustancia está clasificada como medicamento y requiere receta, además de no estar aprobada para uso pediátrico debido a posibles riesgos en el desarrollo hormonal y la pubertad.

Entre 2019 y 2022 se registraron 927 casos de sobredosis, con mayor incidencia en adolescentes y niños, y el sistema de vigilancia suma 123 notificaciones entre 2020 y 2025, muchas de ellas por intoxicaciones. El ISP advirtió que, aunque la melatonina es percibida como “natural”, su uso debe ser supervisado, especialmente ante el ingreso informal de suplementos infantiles al país, cuyos controles son menos estrictos y pueden presentar variaciones en su composición.