Ministerio de Salud lanza Campaña de Vacunación e Inmunización 2026

El 1 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó oficialmente la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, adelantando el proceso para proteger oportunamente a la población y facilitar el traspaso a la próxima administración.

La campaña contempla vacunación gratuita para grupos de riesgo contra influenza, Covid-19, enfermedad neumocócica, virus sincicial y coqueluche.

En influenza, podrán vacunarse personal de salud, mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas, niños desde los 6 meses hasta 5° básico y trabajadores de educación, entre otros grupos específicos.

Para Covid-19, están considerados mayores de 65 años, personal de salud, personas gestantes, inmunocomprometidos y adultos con enfermedades crónicas como EPOC, insuficiencia cardíaca o renal y obesidad mórbida.

La vacuna contra el neumococo está dirigida a personas de 65 años y a quienes cumplan esa edad durante 2026 y no se hayan inmunizado previamente. En tanto, la vacuna contra el coqueluche se recomienda a embarazadas desde la semana 28 de gestación.

El proceso se realizará en más de 1.200 puntos de vacunación habilitados en todo el país, cuyo detalle puede consultarse en el buscador dispuesto por el Minsal.