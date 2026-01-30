Red Transformadora | Incendios forestales y su impacto en la fauna: ¿Cómo enfrentamos las emergencias animales tras desastres?

Los incendios forestales en Ñuble y Biobío han provocado una emergencia de gran magnitud que no solo afectó viviendas y vegetación, sino también a miles de animales. Mascotas, animales de producción y fauna silvestre han sufrido quemaduras, lesiones, problemas respiratorios, pérdida de hábitat y escasez de alimento y agua, evidenciando la estrecha relación entre la salud de los ecosistemas, los animales y las personas.

Tras la catástrofe, continúan los esfuerzos de recuperación. En Biobío se han desplegado hospitales veterinarios de campaña y operativos móviles para atender a mascotas, mientras que en zonas rurales se implementan apoyos como entrega de forraje y seguimiento sanitario para animales de producción. En la fauna silvestre, los efectos se vuelven más visibles con el paso de los días, debido al desplazamiento forzado, el hambre y la deshidratación, lo que requiere un trabajo especializado y de largo plazo.

La experiencia refuerza la necesidad de enfrentar estas emergencias bajo el enfoque de “Una Salud”, que integra la salud humana, animal y ambiental. Esto implica fortalecer el apoyo a los equipos veterinarios, asegurar recursos y condiciones adecuadas para su labor, y avanzar en la preparación y capacitación de la comunidad para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante futuras catástrofes.