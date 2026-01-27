Red Transformadora | Alerta por fragata portuguesa en playas de Valparaíso: ¿Qué hacer frente a esta especie venenosa?

La aparición masiva de fragatas portuguesas en playas del litoral central obligó a las autoridades a cerrar sectores para el baño en San Carlos, Playa Chica de Las Cruces y Playa Blanca de El Tabo, debido al alto riesgo que representa este invertebrado venenoso, incluso fuera del agua o muerto.

La alerta fue activada tras un aviso a la Capitanía de Puerto de Algarrobo, que confirmó la presencia de estos organismos y retiró cerca de 40 ejemplares en una sola mañana. Desde el municipio de El Tabo se extendió la prohibición a todo el borde costero comunal y se reiteró el llamado a extremar precauciones y acudir a un centro de salud ante cualquier contacto.