Análisis político | La vocería no perdona: El flanco que nadie supo cerrar

El panel de Lo Que Faltaba analizó el debut de la futura vocera de gobierno y los errores comunicacionales que abrieron un flanco político innecesario en el arranque del nuevo gobierno. Más allá del contenido de sus declaraciones, la conversación puso el foco en la fragilidad de los ministros independientes, que enfrentan mayor exposición y menor respaldo político frente a traspiés públicos.

Mauricio Morales advirtió que en cargos clave como la Secretaría General de Gobierno no hay margen para errores repetidos: sin una “tribu” que defienda, las presiones internas y externas aparecen rápido. Escucha el análisis político completo en Lo Que Faltaba, junto a Mauricio Morales.