Red Transformadora | Nuevas Guías Alimentarias de Estados Unidos 2025–2030: alcances, cambios y controversias

La reciente publicación de las Guías Alimentarias 2025–2030 de Estados Unidos (Dietary Guidelines for Americans) ha reabierto el debate internacional sobre el rol de la alimentación en la prevención de enfermedades crónicas y en la orientación de políticas públicas de nutrición. Estas guías, anunciadas por la administración Trump y que por mandato legal se actualizan periódicamente para reflejar el conocimiento científico más reciente, no solo influyen en las recomendaciones dietarias a la población, sino que también orientan programas estatales de alimentación, compras públicas y estrategias de salud preventiva en ese país.