Análisis político | Boric con un oficialismo fracturado y un gobierno entrante de J.A Kast bajo presión

En Lo que faltaba, el gerente de asunto públicos de Imaginacción, Ignacio Imas analizó en profundidad la crisis terminal del oficialismo de Gabriel Boric y, en paralelo, los primeros tropiezos del gobierno entrante de José Antonio Kast.

A solo 50 días del fin del gobierno, el Presidente intenta ordenar a su coalición y el gobierno de Kast se ve bajo presión faltando poco para asumir.

Un análisis interesante en el programa Lo que faltaba, revísalo en este video.