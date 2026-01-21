Análisis político | Errores tempranos, un ministro caído y muchas expectativas: el desafío que enfrenta Kast

En Lo que faltaba, el analista político Mauricio Morales evaluó el recién nombrado gabinete del presidente electo José Antonio Kast y advirtió un escenario complejo para algunos de sus integrantes. En ese contexto, aseguró que al menos dos futuros ministros podrían caer “y nadie los va a llorar”, evidenciando la fragilidad política de parte del equipo entrante.

En paralelo, el editor político de Megamedia, Rodrigo Bravo, abordó la fallida designación de Santiago Montt como ministro de Minería, señalando que la Ley de Transparencia y los eventuales conflictos de interés fueron factores clave en la decisión que terminó por bajar su nombramiento incluso antes de ser oficializado.