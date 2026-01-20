Red Transformadora | Incendios forestales en Chile: ¿Cómo proteger la salud mental y dar los primeros auxilios psicológicos durante un desastre?

Los incendios forestales que afectan a las regiones del Bío Bío y Ñuble han desencadenado una gran crisis en el centro-sur de Chile. Hasta la mañana de este martes 20 de enero, las autoridades reportan 20 personas fallecidas, más de 1.500 damnificadas y al menos 536 viviendas destruidas, cifras que podrían aumentar a medida que los equipos de emergencia logren acceder a zonas aún incomunicadas.

El fuego ha consumido más de 20 mil hectáreas solo en la región del Bío Bío, con múltiples focos activos en alerta roja, mientras que, a nivel nacional, desde el 17 de enero hasta la fecha, se han enfrentado 142 incendios y 31 se encuentran en combate, con más de 34 mil hectáreas afectadas.