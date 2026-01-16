Red Transformadora | Cuidado de mascotas durante el verano: golpes de calor, plagas y viajes

En Chile, las mascotas se han integrado plenamente a la familia, lo que vuelve clave su cuidado durante el verano, una época de altos riesgos para perros y gatos. Las altas temperaturas, el aumento de parásitos y los viajes vacacionales pueden afectar seriamente su salud, ya que regulan peor el calor que las personas.

Se recomienda evitar paseos en horarios de calor intenso y sobre asfalto caliente, no dejarlos nunca en autos o espacios cerrados, y asegurar agua fresca permanente. Es fundamental reconocer síntomas de golpe de calor y acudir de inmediato al veterinario.

Respecto al pelaje, no siempre es recomendable cortar el pelo, ya que cumple una función protectora. Lo más seguro es consultar con un especialista. En zonas sin pelo o de piel clara, puede ser necesario usar protector solar especial para mascotas.

El control de pulgas y garrapatas debe ser constante, utilizando métodos adecuados como pipetas, collares, sprays o champús, según el estilo de vida del animal.

Finalmente, viajar con mascotas exige planificación: chequeo veterinario previo, vacunas y antiparasitarios al día, buena ventilación durante el traslado y evitar las horas de mayor calor, sin dejarlas nunca solas dentro del vehículo.